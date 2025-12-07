El 18 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, se hará entrega de la edición 2025 de los Premios Pehuén, galardón destinados a los mejores deportistas de la provincia.

La fiesta organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, con la colaboración del Instituto IFES y el Círculo de Periodistas Deportivos, ya tiene confirmado a los principales actores: los deportistas ternados.

Serán 29 ternas donde se destaca la de revelación. Entre los ganadores de cada disciplina se conocerá el Pehuén de oro, premio para el deportista del año.

La entrega de los premios Pehuén tuvo su origen en 1991 y desde entonces, con algunas interrupciones, se desarrolla anualmente para premiar a los y las mejores deportistas de cada temporada. El encuentro tuvo como ideólogos a los ya fallecidos Osvaldo Arabarco, en ese entonces secretario del Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y su presidente en ese momento, Ángel Amor Cinquegrani, más conocido como “Tito Herrera”.

La ceremonia será trasmitida por completo por el grupo Prima Multimedios, con un programa especial de Grito Sagrado, donde además de reconocimientos, habrá charlas con protagonistas y ganadores.