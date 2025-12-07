En el marco de la primera fecha el cuadrangular de la Conferencia Sur B de la Liga Nacional Femenina de básquet, el representativo neuquino de Independiente cayó ante Obras Basket por 82 a 55, en cotejo que se disputó en el estadio conocido como El Templo del Rock sobre avenida Libertador en el porteño barrio de Núñez.

El encuentro entre las capitalinas y las albirrojas de Neuquén comenzó parejo porque la visita contó con las anotaciones de Laila Raviolo (19 puntos (dos triples), cinco rebotes y tres recuperos), Guadalupe Demársico (11 y seis) y Julieta Tell (10 (2-3) y dos). No obstante, las locales, dirigidas por Javier Ielmini lograron el quiebre en el marcador en el tercer capítulo.

La presión en toda la cancha (12 robos) y la buena rotación de pelota (18 pases gol) fueron factores fundamentales en el afán de concretar un parcial de 30 a 16 en dicho episodio. Además, las conversiones de Florencia Chagas (15 unidades y cinco tableros), el aporte de la neuquina Natassja Kolff (14 y tres) y Sofía Novoa (11) ayudaron a sentenciar la historia a favor de las locales.

En el primer turno, Ferro Carril Oeste se enfrentó a Unión Florida, y el triunfo quedó las de Caballito por 59 a 50. Las dirigidas por Gabriel Fernández arrancaron con un parcial de 35 a 21 en el primer tiempo, como producto de la efectividad triplera (5-8). Lucila Sampietro y Giuliana Baccarelli (ocho unidades y 2-3 en tiros externos cada una) lideraron a las Verdolagas en dicho rubro.

Las de Nicolás Grosso dieron pelea en la segunda mitad, de la mano de Delfina Saravia (17 tantos, 10 rebotes y tres robos) y Carla Miculka (15 (4-6 detrás del arco). No obstante, el representivo de Capital Federal lo sacó adelante por medio de las contribuciones de Julia Fernández (14 (2-3)) y Josefina Rivera (nueve (dos), dos y dos). Así, se quedó con el triunfo en el inicio de la instancia.

En el mismo escenario de la primera jornada, donde se jugarán todos los partidos del cuadrangular,este domingo Independiente se medirá con Ferro Carril Oeste, con la obligación de ganar, si quiere mantener ilusiones de seguir en competencia. Con el arbitraje de J. C. Lamonica y L. Palacios, con un historial favorable a las "verdolagas" ya que ee enfrentaron dos veces por Liga Femenina, todas con victorias para Ferro.

Posteriormente, jugarán Obras Basket ante Unión Florida, dirigirán G. Di Lernia y S. Ramírez, la estadística dice que se enfrentaron 28 veces por Liga Femenina, con 15 victorias para Obras y las restantes 13 para Unión Florida.