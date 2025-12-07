Hubo un instante en el Estadio Único Diego Armando Maradona en el que el tiempo pareció detenerse. No fue una explosión de guitarras ni un clásico ricotero vuelto coro multitudinario: fue la aparición del Indio Solari en pantalla, en un mensaje inesperado que cruzó nostalgia, agradecimiento y esa fibra generacional que lo une para siempre a sus seguidores. Desde 2017 el Indio Solari no canta en vivo por el avance del Parkinson, y por eso cada gesto suyo se vuelve un hecho emocional incomparable.

La presencia virtual del Indio Solari llegó justo cuando Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado retomaban su ritual sobre el escenario. Ese público que lo sigue desde hace décadas esperaba alguna señal. Y la tuvo. Sin anunciarlo previamente, el músico proyectó un video grabado especialmente para la noche platense, una forma de estar sin exponerse a los desafíos físicos que la enfermedad le impone.

El mensaje comenzó con una sinceridad que desarmó a todos: “Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo”. Fue un modo de abrazar a la multitud aun desde la distancia, recordando que su ausencia no es falta de deseo, sino una consecuencia directa del Parkinson que atraviesa.

A medida que avanzaba el video, las tribunas explotaban en cantos redoblados. La emoción crecía porque cada palabra del Indio Solari revelaba un vínculo que no entiende de geografías ni de limitaciones. Después, llegó otro tramo que conmovió incluso a quienes seguían la noche desde lejos: “Toda esta cháchara era para decirles algo simple, que es que los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos, les agradezco mucho”.

La reacción fue inmediata. Miles de celulares en alto registraron ese momento que, dentro del universo ricotero, ya empieza a convertirse en huella. No son tantas las veces que el Indio Solari decide hablarle directamente a su gente, y quizá por eso cada aparición tiene la potencia de un reencuentro.

En redes sociales, el eco fue igual de intenso: fanáticos de distintas generaciones multiplicaron comentarios, anécdotas y deseos de volver a verlo en algún escenario, aún sabiendo que hoy las condiciones de salud no lo permiten. Para muchos, este mensaje fue una confirmación de que la mística sigue intacta.

Así, sin cantar y sin pisar físicamente el escenario, el Indio Solari protagonizó uno de los momentos más fuertes del año para el rock argentino. Su voz, su manera de decir y su gratitud volvieron a poner en evidencia algo que su público ya sabía: aunque el cuerpo lo limite, el vínculo emocional sigue siendo indestructible.