En la víspera del tramo decisivo de su temporada, River ya comienza a poner la atención Superclásico frente a Boca. Antes de ese encuentro clave, el equipo de Marcelo Gallardo enfrenta primero un desafío importante en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y, en un par de semanas, la fecha 14 del Torneo Clausura contra Gimnasia (LP) tiene a dos jugadores en alerta: Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero acumulan cuatro tarjetas amarillas y están al límite pensando en el duelo ante el Xeneize.

Los que en este momento son los centrales titulares del Millonario quedaron al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas en el certamen local y deberán ser muy cuidadosos en el duelo frente al Lobo en el Monumental, que se disputará la semana que viene debido a que la jornada se postergó 7 días por las elecciones de medio término en el país.

En el partido contra Talleres en Córdoba, en el que River ganó 2-0 y cortó una inédita racha de derrotas consecutivas a nivel doméstico, Martínez Quarta y Rivero fueron dos de los amonestados en los de Gallardo. Es muy probable que los dos continúen como dupla central tanto en la Copa Argentina como en el duelo contra Gimnasia (LP), es por esto que se encienden las alarmas y ambos zagueros deberán precauciones para evitar una tarjeta amarilla que los deje fuera del superclásico en La Bombonera.

La curiosa salida de Rivero ante Talleres

Durante el primer tiempo del cotejo en el Mario Alberto Kempes, el central zurdo tuvo que ser reemplazado por un malestar estomacal y no por una molestia física como se imaginaba. Curiosamente, en el entretiempo, desde la transmisión del encuentro marcaron que Santiago Lencina también se había retirado del campo de juego por una descompostura. Lo positivo para Gallardo es que ambos están en óptimas condiciones y son elegibles para los próximos encuentros.