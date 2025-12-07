Si había dudas sobre cuál sería la silueta estrella del verano, Jimena Barón acaba de despejarlas desde las playas de Brasil. La cantante, que viajó en plan descanso junto a Matías Palleiro y sus hijos, mostró una serie de looks que marcaron tendencia inmediata: dejó atrás las bikinis y apostó por las enterizas de manga larga, una elección que combina protección solar y estética de alta moda.

El primer diseño que compartió fue un enterizo con estampado animal print de leopardo, vibrante y con aires surfer, que funcionó como anticipo de lo que se viene en 2026. La prenda cubre brazos y torso sin perder sensualidad y juega con líneas que estilizan, ideal para quienes buscan algo cómodo, práctico y visualmente impactante.

Un detalle que captó la atención de todos fue el truco de diseño que incorporaba la malla: paneles negros en los laterales que afinan la figura y aportan un aire atlético. Jimena Barón lo llevó con total naturalidad e incluso coordinó el look con Matías Palleiro, que también lució un short de baño con animal print. Una escena que confirmó a la pareja como referente fashion del verano.

En otro posteo, la actriz mostró una versión distinta del mismo concepto: un enterizo negro con flores rojas, perfecto para una tarde de surf. Ese modelo acompañó un momento muy especial que compartió con su hijo Momo, a quien le dedicó un mensaje que derritió a sus seguidores: “Creo que estoy haciendo todo lo posible para surfear bien así no me pierdo de verte tan de cerca…”.

Que Jimena haya elegido esta silueta no es casualidad. Las enterizas de manga larga vienen del universo del surf, pero este año explotan como prenda urbana, elegante y versátil. Ofrecen sujeción, estilizan, permiten moverse sin restricciones y, además, protegen de los rayos UV, una combinación que explica su crecimiento en fotos, campañas y pasarelas.

Lo interesante es que estos trajes de baño no terminan en la playa: muchos pueden funcionar como bodys si se combinan con shorts de lino, faldas livianas o pantalones holgados para una cena al atardecer. Ese costado práctico es uno de los motivos por los que marcas internacionales ya los incorporaron en sus colecciones de verano.

Para Jimena Barón, estas vacaciones también llegan con un sentido más emocional. Entre surf, juegos y fotos familiares, se muestra disfrutando un equilibrio que le costó construir. Y mientras posa con las mallas que marcarán tendencia este verano, deja en claro que su lifestyle combina moda, bienestar y una vida en familia que hoy abraza con plenitud.