El Gobierno de Estados Unidos denunció la "naturaleza vil del régimen criminal" de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte del exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición, y deploró también las condiciones de su detención. Caracas, en tanto, reconoció la muerte de Díaz, la que atribuyó a un infarto.

"La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro", dijo en X (Twitter) la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. La declaración se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra Venezuela.

En tanto, el Ministerio para el Servicio Penitenciario venezolano informó, un día después de que la noticia fuera divulgada por activistas de derechos humanos, del fallecimiento del opositor de 56 años, acusado por "terrorismo" e "instigación al odio". "Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", aseguró en un comunicado.

Según el texto del ministerio, "el día sábado 6 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio", por lo que fue "auxiliado por sus compañeros de recinto". Posteriormente, "fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después".

En un comunicado conjunto, compartido en sus redes sociales, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señalaron el sábado que ya son siete los dirigentes que mueren en la cárcel. "Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal", indican en el texto.

Díaz, miembro del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado de dio la reelección a Maduro. Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.

Fuentes: EFE, AFP