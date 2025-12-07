En una noche que nadie tenía en el radar, Lali Espósito convirtió su show en Montevideo en un verdadero estallido de sorpresas. Lo que parecía una fecha más de su tour 2025 terminó en un encuentro impactante: la irrupción de Natalia Oreiro en el escenario y un beso final que encendió las redes como si fuera un revival del famoso chapetour.

La cita fue en Punta Carretas, donde Lali Espósito venía repasando los temas de “No vayas a atender cuando el demonio llama” frente a un público eufórico. Pero la sorpresa llegó cuando se tomó un respiro y confesó: “Me pareció bien un homenaje y dije: '¿Por qué no una canción?'. Siempre la quise cantar y nunca me animé, pero me parece el contexto perfecto para que me acompañen, ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo...”.

Acto seguido, Natalia Oreiro apareció entre gritos y teléfonos en alto. La ovación fue inmediata: hacía años que la actriz y cantante no se presentaba en Uruguay, por lo que su regreso tomó a todos desprevenidos. El clima se volvió aún más eléctrico cuando interpretó “Cambio dolor”, himno absoluto de Muñeca Brava, que generó una ola de nostalgia instantánea.

La química se mantuvo intacta cuando siguieron con “Tu veneno”, otro clásico del repertorio de Natalia Oreiro que hizo vibrar el predio. La artista apostó por un look total red —top, pantalón y botas al tono— que acompañó perfecto la energía de la jornada y le sumó dramatismo al reencuentro con su público.

Lali Espósito, siempre dueña del show, se dejó llevar por el entusiasmo colectivo. Entre risas y abrazos, ambas jugaron con la complicidad que se generó en el escenario. La escena se volvió viral antes de que terminara la canción y anticipó que el cierre no sería uno más dentro de la gira.

La explosión total llegó al final, cuando Lali Espósito y Natalia Oreiro sellaron la presentación con un beso que nadie esperaba. El gesto, espontáneo y festivo, fue captado desde todos los ángulos y corrió a velocidad récord por redes sociales.

Así, la presentación de Lali en Uruguay no solo sumó una invitada de lujo sino también un momento que quedará entre los highlights del año musical. Natalia Oreiro regresó a su tierra con un recibimiento épico y Lali convirtió otra fecha del tour en un capítulo inolvidable para sus fans. Cuando ambas se juntan, la sorpresa parece garantizada.