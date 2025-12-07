La organización de la fiesta de 15 de Allegra Cubero venía avanzando sin sobresaltos hasta que un dato inesperado cambió el clima familiar: Nicole Neumann no formará parte del evento. La información sorprendió incluso dentro del círculo cercano, porque la adolescente cumple años el 6 de enero y todo indicaba que la celebración reuniría a todos los integrantes de la familia ensamblada.

Lejos de eso, la decisión de Nicole Neumann abrió un nuevo capítulo en la relación con Fabián Cubero, que desde hace tiempo transita momentos tensos. Según reveló Laura Ubfal, la modelo fue categórica: prefiere no asistir mientras continúe el distanciamiento con el exfutbolista y con Mica Viciconte, con quienes no mantiene diálogo desde hace meses. No es un gesto improvisado, sino una posición firme.

Del lado paterno, la planificación sigue adelante. Fabián y Mica se pusieron al frente de cada detalle y ya están cerrando proveedores, ambientación, catering y todos los famosos canjes que caracterizan la logística de Viciconte. Allegra, que toma todas las decisiones junto a su papá, participa activamente del armado para que la noche salga tal como la imaginó.

La ausencia de Nicole, sin embargo, no implica desinterés por su hija. Aunque no se sumará al festejo, sí aportará económicamente a uno de los puntos más importantes del cumpleaños: el viaje de 15. Es una forma de estar presente sin compartir espacio con quienes hoy mantiene un conflicto abierto. La modelo eligió ese camino para evitar tensiones que puedan afectar a su hija.

En lo cotidiano, Allegra continúa vinculada con su madre en temas más personales. Semanas atrás, Nicole la acompañó a hacerse un cambio de look que dio que hablar: un balayage que la dejó completamente rubia. Ese día se mostraron juntas, relajadas y enfocadas en la previa de una etapa que marca el cierre de la infancia.

A diferencia de su hermana Indiana, cuyo distanciamiento con Nicole Neumann fue más público, el vínculo con Allegra atravesó altibajos sin llegar a romperse. Pero las internas entre los adultos volvieron a interferir en un momento clave. Es un escenario que, puertas adentro, buscan manejar con cuidado para que la protagonista no quede en medio de los conflictos.

Mientras tanto, todo indica que la fiesta será una producción a la altura de lo que la familia Cubero-Viciconte suele mostrar: ambientación a gran escala, marcas involucradas y un despliegue pensado para que Allegra disfrute junto a sus amigos. La silla vacía que dejará Nicole Neumann será un detalle inevitable, pero el núcleo paterno apuesta a que la celebración no quede opacada por la polémica.