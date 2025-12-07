Un incendio forestal declarado esta tarde en cercanías del Aeropuerto Chapelco encendió las alarmas en toda la región y obligó a un inmediato despliegue de brigadistas provinciales. Las llamas, originadas en una zona de interfaz y área de forestación, avanzan sobre vegetación seca en un contexto marcado por la emergencia hídrica e ígnea que atraviesa Neuquén.

Según informaron fuentes oficiales, dotaciones de bomberos de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, sumadas a equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, trabajan coordinadamente para perimetrar el siniestro y evitar que alcance sectores sensibles del aeropuerto o áreas urbanas. Hasta el momento, no se registran heridos ni evacuados.

El episodio recuerda al incendio ocurrido a fines de febrero de 2024 en la misma zona —entre el campo de golf y el aeropuerto—, un evento de gran magnitud que también requirió la intervención de múltiples organismos. Aquella vez, las llamas fueron controladas en pocas horas, aunque las causas permanecen bajo investigación.

En un escenario de sequías prolongadas y condiciones extremas, el gobierno provincial mantiene vigente el decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa que declara la emergencia hídrica e ígnea. La normativa establece prohibiciones estrictas, entre ellas:

No encender fuego en lugares no habilitados , incluidas fogatas, quemas de pastizales o cualquier tipo de combustión al aire libre.

No arrojar colillas de cigarrillo, una de las principales causas de incendios forestales en la región.

El gobernador ha insistido en la necesidad de una “responsabilidad colectiva”, advirtiendo que las infracciones pueden derivar en multas superiores a 500.000 pesos y potenciales cargos penales en casos de negligencia.

Mientras los equipos trabajan sobre el terreno, las autoridades recomiendan a residentes, turistas y viajeros evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y la Brigada de Combate de Incendios Forestales de Neuquén continúan coordinando el operativo.

Para reportar emergencias o avistamientos de columnas de humo, se recuerda que los canales disponibles son el 100 (Bomberos) y los contactos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

En plena temporada crítica, la provincia reitera el pedido de extremar precauciones para proteger el ambiente, la infraestructura y la seguridad de la comunidad.