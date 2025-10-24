Villa y River, una historia caliente: cuatro goles, un festejo metralleta y un “soy 100% bostero”

No hay partido que Sebastián Villa juegue contra River sin dejar su huella. A veces con goles, otras con polémicas, pero siempre con el foco sobre él. El colombiano, hoy capitán y figura de Independiente Rivadavia, vuelve a ponerse frente al equipo de Marcelo Gallardo, un duelo que ya tiene historia y condimento extra.

Con Boca, Villa fue un verdugo recurrente del River del Muñeco. En 11 partidos le marcó cuatro veces y, además, fue protagonista de varios cruces picantes. En la Copa Maradona 2021 selló el empate 2-2; luego, en la Copa de la Liga Profesional, volvió a anotar de penal para el 1-1. El más recordado fue el de 2022, cuando aprovechó un error de Leandro González Pirez y le dio la victoria a Boca en el Monumental.

Pero su relación con River no se agotó ahí. Ya con la camiseta de Independiente Rivadavia volvió a ser protagonista de un duelo caliente en Mendoza, donde marcó, asistió y festejó con su polémico gesto de “metralleta” hacia la tribuna millonaria. La provocación terminó en escándalo: empujones, corridas y una batalla campal en la que el “Pity” Martínez fue uno de los más exaltados.

“Soy 100% bostero, tengo todos mis amigos en La Boca”, dijo Villa tras aquel triunfo, sin filtro y fiel a su estilo. La frase, como era de esperarse, no pasó inadvertida y volvió a encender la rivalidad con River, donde su nombre ya se pronuncia con una mezcla de bronca y respeto.

En total, el colombiano acumula cuatro triunfos, cuatro empates y tres derrotas ante el equipo de Gallardo. Un registro que lo deja con saldo favorable frente al técnico más ganador de la historia reciente de River, quien nunca terminó de encontrarle la fórmula. Su velocidad, su desequilibrio y su forma de jugar al límite lo convirtieron en un enemigo incómodo.

En la antesala de la semifinal de Copa Argentina, todas las miradas apuntan de nuevo hacia él. Villa llega en alza, absuelto recientemente en la causa por abuso sexual y decidido a ser protagonista. En el cuerpo técnico de Gallardo lo saben: una parte de la llave pasará por cómo contener al extremo colombiano.