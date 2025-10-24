“Nos viven cagando”: el Ruso, furioso con Falcón Pérez tras el penal que definió el partido

Belgrano quedó a un paso de la final de la Copa Argentina, pero la bronca en Córdoba se hizo sentir. El equipo de Ricardo Zielinski cayó 2-1 ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito, en una semifinal marcada por la polémica: un penal sancionado por Yael Falcón Pérez en el tramo final del partido que cambió todo. Heredia y Lescano se tomaron dentro del área, el juez cobró la falta para el Bicho y Molina lo cambió por el gol del triunfo que selló la clasificación del conjunto de La Paternal.

En conferencia de prensa, el “Ruso” Zielinski no se guardó nada. Fiel a su estilo, apuntó con dureza al arbitraje y al manejo del fútbol argentino. “El segundo tiempo no fue bueno de nosotros, pero hay cosas que te joden. Primero, cada vez que venimos a Rosario le pegan a nuestra gente. Y después, el árbitro… si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors”, comenzó su descargo, visiblemente molesto.

La conferencia subió de tono cuando dejó una frase que ya recorre todo el país futbolero: “El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Trato de no hablar de los árbitros, pero llega un momento en que te hinchás los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?”.

Zielinski también reconoció que el equipo bajó el nivel en la segunda mitad, pero insistió en que el arbitraje condicionó todo. “No soy de poner excusas, jugamos mal el segundo tiempo, pero te da mucha bronca que todas las chiquitas te las cobren en contra. Lo mínimo que queremos es un tipo que haga el partido parejo, no alguien que te lo maneje”, apuntó contra Falcón Pérez.

No es la primera vez que el entrenador expresa su descontento con el arbitraje. Semanas atrás, tras el empate ante Estudiantes de La Plata, también había criticado una decisión polémica que derivó en el gol del Pincha sobre la hora. “Hay muchas jugadas que a lo largo del campeonato nos perjudican”, había advertido entonces.

Con la eliminación consumada y la bronca a flor de piel, Zielinski volvió a dejar claro que no piensa callarse. “Hacemos un esfuerzo bárbaro para estar acá, y lo mínimo que queremos es justicia dentro de la cancha”, cerró el Ruso, en una noche donde la polémica volvió a ser protagonista del fútbol argentino.