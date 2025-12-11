Una mujer fue apuñalada en la panza este jueves cerca del mediodía, mientras se encontraba con su hijo en la intersección de las calles Juana Azurduy y María Eugenia Figueroa, en el barrio Procrear de la ciudad de Centenario. El hecho, que se encuentra en plena investigación, generó conmoción entre los vecinos del lugar.

Según los primeros datos que trascendieron, la víctima recibió un puntazo con un cuchillo por parte de un sujeto, cuya identidad aún no fue confirmada. Las autoridades trabajan para determinar si el agresor sería la expareja de la mujer, informó Centenario Digital.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Natalio Burd, donde se constató que la lesión no presentaba gravedad, aunque la mujer se encuentra bajo observación médica.

Efectivos policiales de la Comisaría 52 intervinieron rápidamente tras recibir el alerta y lograron detener al presunto agresor en el lugar de los hechos. Además, se procedió al secuestro del arma blanca utilizada en el ataque.

Las investigaciones continúan en curso para esclarecer los detalles del incidente y determinar las circunstancias exactas del ataque.