En cuestión de segundos, la naturaleza regaló una postal tan poderosa como efímera. Un guardaparque (de apellido Prieto) estuvo ahí para capturarla: un rayo iluminando de lleno el volcán Lanín, en medio de una tormenta eléctrica que mantuvo en alerta a toda la zona de Junín de los Andes.

La imagen, tomada en el momento exacto en que la descarga impactaba sobre la silueta del volcán, corrió rápidamente por redes sociales y desató una oleada de reacciones.

Muchos usuarios expresaron asombro, otros preocupación y varios destacaron la precisión del registro: “Será una señal que algo está por suceder con el volcán?”, escribió Fernando Barrientos, reflejando el desconcierto que generó la escena. “Muy linda fotografía y muy bien lograda en el momento justo!”, celebró Aldo Raúl Torino. “Linda foto de portada para Facebook”, agregó Luciano Faris, sintetizando el entusiasmo generalizado.

Más allá del magnetismo visual, el fenómeno eléctrico tuvo consecuencias directas en la provincia. Según informó el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, las descargas de las últimas 48 horas provocaron 13 focos de incendio en distintos puntos del territorio neuquino.

El director provincial de Manejo del Fuego, Adrián Barrera, explicó que los incendios se distribuyeron en sectores del Parque Nacional Lanín —Villahermoso, Las Taguas, Rucañire y Melquina—, además de Colloncura, la comunidad Linares, áreas cercanas al aeropuerto Carlos Campos, Loncopué, Guargupé y el lote 39.

“En cada lugar donde descargó la tormenta, dejó un rayo”, detalló Barrera, quien además advirtió sobre la peligrosidad de estos incendios: a diferencia de otros, los provocados por rayos pueden encender un árbol desde adentro, mantenerse activos entre 10 y 30 días y reactivarse cuando sube la temperatura.

En ese contexto, la fotografía del rayo sobre el Lanín funciona como un instante congelado que, además de maravillar, recuerda la importancia del trabajo de guardaparques y brigadistas en jornadas donde la naturaleza decide mostrar toda su fuerza.