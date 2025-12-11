Las ciudades cordilleranas se están preparando con urgencia frente a una temporada de verano que comenzó con incendios. Se adelantó que será un verano complejo ya que habrá extremas temperaturas y se está atravesando un período de sequía constante en la provincia neuquina.

Es por esto que desde Villa La Angostura comenzaron los preparativos para fortalecer la respuesta ante la presencia de un foco ígneo. Una de las acciones más importantes es la instalación de una cisterna de 100.000 litros, destinada al abastecimiento de los helicópteros que combaten el fuego.

Desde la Municipalidad indicaron que el tanque fue aportado por Parques Nacionales y para armarlo participaron tanto Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Brigada de Incendios y los fogoneros municipales.

Por otro lado las cuadrillas municipales han salido en recorridas hacia las playas y puntos turísticos para concientizar sobre la prohibición de prender fuego y, en caso de notar fogones activos, solicitan apagarlos y se aplican las multas correspondientes.

Como otra parte fundamental de este plan, han instalado nuevas cámaras de monitoreo para la detección temprana de humo en Cerro Bayo, en la zona del Correntoso y en el basurero municipal. Estos son puntos claves panorámicos que permitirán tener una mirada amplia de cualquier columna de humo que pueda aparecer en distintos puntos de la ciudad.

Por último están avanzando con la instalación de cartelería que indica que está prohibido hacer fuego. Además a todos los turistas que llegan a la localidad se les entrega folletería informativa donde brindan instrucciones y recomendaciones sobre cómo actuar en caso de ver focos de incendio.