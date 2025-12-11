Llegan los últimos días para que los vecinos de Neuquén se adhieran al Botón de Descuento, el cual ya registró 40 mil adhesiones que incluyen familias, comercios, empresas y jubilados. La inscripción estará disponible hasta el lunes 15, para emitir los recibos a partir de enero de 2026.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, destacó: “La indicación del intendente Mariano Gaido es que todo el mundo tenga su descuento de retributivos”. Recordó que la campaña lleva más de dos meses de vigencia y que permite acceder a reducciones sobre la tasa que financia el sistema de limpieza urbana, incluyendo recolección de residuos, barrido de calles, puerta a puerta y residuos voluminosos.

Con respecto a la continuidad del Descuento Neuquino, señaló que “seguramente en enero vamos a reactivar este botón, pero no se va a aplicar inmediatamente”.

Cómo se accede rápido y fácil al trámite

El funcionario explicó que el trámite se realiza en neuquencapital.gov.ar, dentro de Muni Express, accediendo con usuario y contraseña. Indicó que, si la persona no tiene estos datos, puede generarlos en el momento.

Este sistema funciona también como domicilio electrónico para notificaciones oficiales, del mismo modo que los domicilios fiscales digitales utilizados por otros organismos tributarios.

Una vez dentro de la plataforma, aparece un único botón de color verde que permite visualizar las propiedades registradas a nombre del contribuyente y seleccionar aquellas en las que se aplicará el beneficio.

Al presionar cada inmueble, el sistema informa el descuento que se aplicará a partir del primero de enero según la condición del titular:

50 por ciento para familias neuquinas,

40 por ciento para comercios neuquinos,

30 por ciento para empresas neuquinas

100 por ciento para jubilados, pensionados o personas con discapacidad. Aclaró que estos últimos “no van a pagar retributivos durante el año 2026” siempre que soliciten el beneficio dentro de los plazos vigentes y que “la jubilación mínima que permite acceder al 100 por ciento de descuento es hasta tres mínimas”.

El funcionario aclaró que los criterios aplican a los inmuebles ubicados en Neuquén capital, independientemente del domicilio personal, y que el cálculo del monto final depende de la valuación fiscal, la alícuota y la zona tributaria, que en la ciudad están divididas en ocho sectores.

Finalmente, reiteró que la campaña busca garantizar que quienes necesiten el descuento puedan solicitarlo sin dificultades, mientras que quienes consideren que no lo requieren pueden optar por no activarlo.