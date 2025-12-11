El próximo jueves 18, la ciudad de Neuquén será escenario de una nueva edición de la Feria de Frutillas, que se llevará a cabo en la intersección de Avenida Argentina e Independencia, frente a la sede central del Banco Provincia del Neuquén.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, el evento contará con la participación de productores, principalmente de Plottier, quienes ofrecerán frutillas, moras y frambuesas a precios promocionales. La feria abrirá sus puertas de 14 a 18 o hasta agotar stock.

La actividad está organizada por el Centro PyME-ADENEU, la Subsecretaría de Producción, dependientes del Ministerio de Economía, Producción e Industria de la Provincia, junto al INTA. El objetivo principal es acercar fruta fresca, recién cosechada, directamente de la chacra al consumidor. En este sentido, se busca promover la venta directa de productos locales, favoreciendo tanto a los productores como a los consumidores.

Sebastián Núñez, referente de Horticultura y Frutas Finas del Centro PyME-ADENEU, destacó que la provincia brinda asistencia técnica, financiera y capacitación a los productores para mejorar la calidad y productividad de sus cultivos, asegurando además la inocuidad de la fruta.

"Es muy común que muchos comienzan trabajando en dependencia de alguien para la cosecha y otras labores culturales y, después de un par de años que conocen el cultivo y aprenden a manejarlo, ellos mismos emprenden en su superficie”, expresó Núñez.

Plottier, conocido como el polo frutillero de la región, produce alrededor de 3.000 toneladas de frutillas por temporada, con un período de cosecha que va desde finales de octubre hasta principios de mayo. Año tras año, la cantidad de productores crece, y muchos de ellos comienzan en el sector como empleados y luego se convierten en emprendedores, trabajando en pequeñas superficies de cultivo.

Actualmente, las frutillas ocupan más de 130 hectáreas en la Región Confluencia, con 71 productores que cultivan un promedio de dos hectáreas cada uno. Según Núñez, este aumento en la superficie de cultivo refleja la expansión del sector, lo que contribuye al fortalecimiento de la producción local y al crecimiento de la actividad frutal en la región.