En la reanudación de un encuentro suspendido por lluvia, Rosario Central le ganó 1-0 a Sarmiento en el Estadio Eva Perón de Junín y se clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura. El Canalla, además, aseguró el ingreso a la Copa Libertadores del 2026 via tabla anual y quedó en la punta de la Zona B junto a Deportivo Riestra. La diferencia la hizo Ángel Di María, que marcó de penal cerca del final del cotejo para sumar un nuevo triunfo.

El partido, que se dividió en un tiempo de 23 minutos y otro de 22, como lo marca el reglamento, siempre tuvo mayor dominio de los de Ariel Holan. El propio Di María armó la primera jugada de peligro, pero definió al cuerpo de Lucas Acosta. Del otro lado, igualmente el arquero Jorge Broun tuvo que intervenir ante Ivan Morales primero y luego, con otra gran atajada, ante un disparo de Jonatan Gómez.

Central se llevó tres puntos en un partido atípico ante Sarmiento. (Foto: X @CASarmientoOf)

Ya en el complemento, la iniciativa volvió a ser del Canalla: Alejo Véliz lo tuvo de cabeza y la pelota se fue besando el palo, mientras que más tarde Ibarra exigió a Acosta, que respondió bien ante su disparo. No obstante, un fallo defensivo le salió carísimo a Sarmiento luego de que Renzo Orihuela le dejara muy corto un pase al arquero local, que se terminó llevando puesto a Di María dentro del área. Fue penal sancionado por Andrés Merlos y el Fideo le metió toda su jerarquía a la ejecución para decretar el 1-0. Nuevo triunfo del Canalla que cumple objetivos y se ilusiona con levantar el Torneo Clausura.

El penal de Acosta y el gol de Di María

Faltaban cinco minutos para el final de la segunda parte cuando un error en el fondo de Sarmiento derivó en la jugada de la apertura del marcador. Orihuela se la dejó muy corta con el pase al arquero Acosta y el que detectó esto fue un Di María con todas las luces, que llegó justo antes que el guardameta y éste se lo llevó puesto. Andrés Merlos no dudó, y pese a las protestas posteriores, sancionó el penal.

Pasado el revuelo, las protestas y las quejas de todo Sarmiento, el propio Fideo se hizo cargo de ejecutar la pena máxima. Con un remate cruzado bajo que mandó a Acosta para el otro lado, el campeón del mundo con la Selección Argentina le dio la ventaja a Rosario Central, que asegura con este triunfo la clasificación a los octavos del Torneo Clausura.

Formaciones

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Gastón González, Manuel García, Carlos Villalba, Julián Contrera; Jonatan Gómez; Iván Morales.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz

Estadio: Eva Perón.

Árbitro: Andrés Merlos.