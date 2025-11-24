Después de la controvertida decisión de AFA de darle un título por ser el mejor equipo en la tabla anual, Rosario Central quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura a manos de Estudiantes. De esta forma, el Canalla volvió a sufrir la "maldición" que tienen los que salen primeros de sus zonas en la fase regular del certamen: solamente un ganador de grupo se ha podido consagrar campeón.

En un duelo que estuvo marcado por la actitud del conjunto platense de hacerle un pasillo "de espaldas" al Canalla, los rosarinos se despidieron del torneo y volvieron a sufrir una eliminación en la ronda de mata-mata, algo que ya les había pasado en el Torneo Apertura, donde también habían liderado la fase regular pero cayeron en cuartos de final. Central terminó comandando la Zona B con 31 puntos, la mejor marca entre todos los equipos participantes, no obstante no pudo superar su primer cruce eliminatorio y perdió 1-0 ante el Pincha.

Este fenómeno no es exclusivo del elenco rosarino. En el torneo anterior, Argentinos Juniors, ganador de la Zona A, también quedó eliminado en una definición por penales ante San Lorenzo. Por ahora, Boca es el único líder de zona que se mantiene en carrera tras vencer a Talleres por 2-0 y avanzar a cuartos de final. El Xeneize buscará romper esta racha adversa que pesa sobre los punteros.

Desde la implementación del formato con dos zonas en la Primera División, que comenzó con la Copa de la Liga, solo Colón en 2021 logró ganar su respectiva zona luego y consagrarse campeón. En cinco ocasiones, los primeros de grupo consiguieron ganar al menos un partido en la fase final: Colón (2021), Racing (2022), Argentinos y Central (Apertura 2023) y Boca (Clausura 2023). Estos equipos cayeron siempre antes de la final, siendo Racing el único que perdió en semifinales.