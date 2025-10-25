Valentino Perrone, séptimo en Malasia: el argentino que acelera entre los grandes

Valentino Perrone volvió a dejar su huella en el Mundial de Moto 3. El joven piloto argentino, que compite con una KTM, tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Malasia y se aseguró la séptima posición de largada para la carrera de este domingo en el Circuito Internacional de Sepang.

Con un registro de 2:10,297, Perrone se ubicó a solo una milésima del español Álvaro Carpe, quien cerrará la segunda fila. El piloto de 17 años atraviesa una destacada temporada debut, donde marcha noveno en el campeonato y buscará recuperar terreno tras no poder sumar puntos en las últimas dos fechas disputadas en Indonesia y Australia.

El otro representante argentino en la categoría, Marco Morelli (Honda), no pudo avanzar de la Q1 y partirá desde el puesto 20. El joven bonaerense, que disputa su séptimo Gran Premio en el Mundial, ya logró sumar unidades en República Checa e Indonesia, donde terminó 13° y 14°, respectivamente.

La pole position quedó en manos del español David Almansa (Honda), con un tiempo de 2:09,846. Lo escoltarán el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el campeón español José Antonio Rueda (KTM), quienes completan la primera fila.

En tanto, en el MotoGP, el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la temporada. Se quedó con la victoria en la carrera sprint y la pole position, escoltado por el español Álex Márquez y el italiano Franco Morbidelli, ambos con Ducati.

La carrera principal del Gran Premio de Malasia se correrá este domingo desde las 4 de la madrugada (hora argentina), con la ilusión argentina puesta en un nuevo gran papel de Perrone.