¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
REDES SOCIALES

Patricia Bullrich envió un mensaje navideño y pidió unidad de cara al futuro

El mensaje se conoció en la antesala del debate por el Presupuesto 2025 en el Senado.

Por Redacción

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 17:01
PUBLICIDAD
La senadora de La Libertad Avanza compartió un mensaje navideño en redes sociales y pidió unidad.

En plena semana de definiciones políticas y a horas del debate por el Presupuesto 2025 en el Senado, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, compartió un mensaje navideño en sus redes sociales.

La dirigente llamó a que las celebraciones de fin de año sean un momento de unidad y esperanza, destacando el trabajo realizado durante el año para impulsar cambios en el país.

“Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser”, expresó.

Bullrich cerró su mensaje con una frase que buscó transmitir optimismo de cara al nuevo año: “Lo mejor está por venir”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD