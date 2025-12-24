En plena semana de definiciones políticas y a horas del debate por el Presupuesto 2025 en el Senado, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, compartió un mensaje navideño en sus redes sociales.

La dirigente llamó a que las celebraciones de fin de año sean un momento de unidad y esperanza, destacando el trabajo realizado durante el año para impulsar cambios en el país.

“Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser”, expresó.

Bullrich cerró su mensaje con una frase que buscó transmitir optimismo de cara al nuevo año: “Lo mejor está por venir”.