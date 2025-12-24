¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
La familia lo acompaña

La salud de Christian Petersen: el confuso mensaje de su hijo en redes sociales

El chef argentino sigue en observación con el acompañamiento de su familia luego de la descompensación que sufrió en el volcán Lanín.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 17:31
La situación mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo.

La internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo. Por el momento se encuentra alojado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haberse descompensado durante una excursión al volcán Lanín

Quien reapareció públicamente fue Hans Petersen, el hijo mayor del cocinero, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram realizó un posteo que no pasó desapercibido.

La publicación del joven de 26 años muestra una selfie frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.

Además, le puso la canción 'Follow God' (Sigue a Dios), de Kanye West, cuya letra dice: Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”.

