Llega la época de fiestas de fin de año y suele haber un aumento de emergencias o urgencias, en un contexto de gran demanda y alta atención al público. Muchos de los incidentes suelen estar relacionados con accidentes domésticos, uso de pirotecnia, siniestros viales, entre otros.

Si bien cuando se tiene una emergencia, lo primero que se suele hacer es agarrar el celular y llamar al 911, las personas sordas, con discapacidad auditiva o no hablantes, pueden presentar una mayor dificultad para pedir ayuda. Incluso si se encuentran solos puede que sea más complicado comunicar lo que les ocurre y recibir asistencia.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, pensando en estas personas y especialmente en estas fechas, anunciaron un regalo de Navidad para quienes más lo utilizarán.

Se trata de una nueva aplicación, llamada "Comunicación 107 - SIEN", la cual permitirá que estas personas con dificultades auditivas o para hablar, puedan solicitar una ambulancia de forma directa y comunicarse con la central, sin intermediarios.

Esta tecnología permitirá pedir una ambulancia de forma rápida sin necesidad de hablar ni brindar detalles oralmente. Se trata de un proyecto pensado desde el servicio y la inclusión.

"Ojalá no tengan que usarla, pero hoy saben que está disponible si alguna vez la necesitan", manifestaron desde la Secretaría.

Adelantaron que en los próximos días ya podrá descargarse y utilizarse en los dispositivos Android. Será de uso gratuito y todo se podrá realizar de forma online, asegurando la asistencia para todas las personas.