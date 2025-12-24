La Municipalidad de Neuquén confirmó que un comerciante de gomería enfrentará multas de entre 4 y 7 millones de pesos por disponer neumáticos de gran porte en la barda, una zona de meseta protegida. El hecho quedó registrado en videos y fotografías que permiten identificar patente del vehículo e involucrados, lo que habilitó la actuación de oficio de los inspectores municipales, en coordinación con el Tribunal de Faltas.

El descarte se produjo a 600 metros de un centro de transferencia habilitado, lo que agrava la infracción al existir una alternativa legal cercana para la gestión de residuos.

Neumáticos: riesgo ambiental y sanitario

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, remarcó que los neumáticos tardan más de 500 años en degradarse y constituyen un riesgo crítico ante incendios, por la toxicidad del humo negro que generan al quemarse.

Obligaciones de los “grandes generadores”

Haspert explicó que el infractor es considerado un “gran generador” por su actividad comercial y, por normativa vigente, debe contratar contenedores privados o trasladar los residuos al Complejo Ambiental Neuquén. El uso de espacios públicos o centros pensados para el vecino particular está prohibido en estos casos.

Sanciones adicionales y control comercial

Además de la sanción económica, el municipio advirtió posibles complicaciones para la renovación de la licencia de conducir, por el sistema de puntaje. En paralelo, se dará intervención al área de Comercio para evaluar la habilitación del local, dado que la normativa exige a los comerciantes conductas ejemplares en la gestión de residuos.

Otros puntos críticos bajo vigilancia

El funcionario señaló zonas con reincidencias en el descarte ilegal, como las inmediaciones del futuro Hospital Norpatagónico y el sector de Wilen, donde se detectaron empresas de contenedores volcándose escombros y basura de manera irregular. La Subsecretaría mantiene operativos permanentes de vigilancia para desalentar estas prácticas.

Haspert también destacó las capacitaciones ambientales realizadas durante el año, que alcanzaron a más de 7.500 alumnos en escuelas neuquinas, y advirtió que persisten conductas dañinas entre adultos que afectan el patrimonio natural de la barda y los ríos.

Funcionamiento de centros y operativo por las fiestas

La Subsecretaría de Limpieza Urbana informó que los centros de transferencia permanecerán cerrados el 25 y retomarán la actividad el viernes 26.

Limpieza en espacios públicos

Se desplegará un operativo especial de guardia en áreas de alta concurrencia, como el Paseo Costero, para retirar botellas y plásticos antes de que el viento los traslade al río Limay. Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad ciudadana durante los festejos.