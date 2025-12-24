Si bien las fiestas de fin de año son un momento de celebración, encuentros y brindis, especialistas indican que también representan un período en el que se incrementan los accidentes domésticos y recreativos, especialmente aquellos que comprometen la salud visual.

Por ese motivo, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) recuerda la importancia de adoptar medidas simples, pero fundamentales para proteger los ojos durante estas fechas.

El Dr. Nicolás Levaggi (M.N 138.098), jefe de la Unidad de Cirugía del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, explicó “el riesgo no desaparece por completo. Incluso la pirotecnia legal puede provocar traumatismos graves en los ojos”, advierte Levaggi. A partir de esto, recomienda:

Utilizar solo pirotecnia autorizada.

Evitar productos de fabricación casera o de origen desconocido.

Que el encendido esté siempre a cargo de un adulto responsable.

Mantener distancia de seguridad y usar protección ocular.

No reencender artefactos que fallaron ni acercarse de inmediato.

Otro de los eventos riesgosos son los descorches de botellas espumantes, que pueden provocar corchazos en los ojos. El corcho puede salir despedido y causar lesiones. Según estudios publicados en The BMJ, la presión dentro de una botella de vino espumoso puede ser hasta tres veces mayor que la de un neumático de automóvil, lo que permite que el corcho alcance velocidades cercanas a los 80 km/h.

En ese contexto, el reflejo de parpadeo no alcanza a proteger el ojo. “Muchas personas no saben que el corcho puede dispararse solo, incluso al retirar el alambre metálico, por la presión interna acumulada”, señala Levaggi.

Las recomendaciones son: No apuntar la botella hacia la cara ni hacia otras personas; Sujetar el corcho desde el primer momento y abrir la botella lentamente, orientándola hacia un lugar seguro.

Accidentes en el hogar y durante los festejos

Durante las reuniones familiares es común el uso de cuchillos, tijeras, juguetes o elementos que pueden generar traumatismos oculares, especialmente en contextos de distracción o poca iluminación. Desde el CAO aconsejan:

Supervisar a los niños cuando juegan con objetos que lanzan proyectiles o se tensan.

No usar herramientas improvisadas para abrir envases o regalos.

Asegurar buena iluminación al manipular objetos cortantes.

Por otro lado, ante cualquier golpe o accidente en el ojo, la conducta inmediata puede marcar la diferencia. “El error más frecuente es minimizar el daño o intentar resolverlo en casa”, advierte Levaggi y, frente a una lesión ocular, se recomienda:

No presionar ni frotar el ojo.

No intentar retirar objetos incrustados.

No aplicar gotas ni medicamentos sin indicación médica.

Cubrir suavemente el ojo, sin apretar.

Consultar de inmediato en una guardia oftalmológica.

“La atención rápida es clave para evitar secuelas permanentes, incluida la pérdida de la visión”, subrayó el especialista.