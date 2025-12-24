La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la cirugía a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. En las últimas horas, el equipo médico difundió un nuevo parte en el que se informó la aparición de una leve complicación intestinal, considerada habitual en este tipo de intervenciones.

Según el informe oficial, presentó un íleo postoperatorio, una parálisis transitoria del intestino que puede darse después de cirugías abdominales. Esta condición provoca una detención momentánea del tránsito intestinal como consecuencia de la manipulación quirúrgica y de la respuesta inflamatoria del organismo, y suele manifestarse con síntomas como distensión abdominal, náuseas o dificultad para eliminar gases.

Desde el sanatorio aclararon que la evolución general de la paciente se mantiene dentro de los parámetros esperados para el diagnóstico original. Para confirmar el cuadro, se realizaron estudios por imágenes que ratificaron la presencia del íleo, y se aplicaron las medidas de soporte habituales a la espera de su resolución.

El parte médico indicó además que Cristina Kirchner continúa con tratamiento antibiótico por vía endovenosa y drenaje peritoneal, no presenta fiebre y permanece bajo control permanente. La decisión de mantenerla internada responde a la necesidad de una vigilancia estricta, tanto por la peritonitis como por la complicación intestinal detectada.

Especialistas explicaron que este tipo de cuadros suele ser transitorio y, en la mayoría de los casos, se resuelve con reposo intestinal, control de líquidos y seguimiento clínico constante. Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta y la evolución diaria será clave para definir los próximos pasos del tratamiento.