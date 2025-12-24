La NBA dirá presente en esta Navidad con el denominado “Christmas Day”, evento que tendrá cuatro partidos a disputarse este 25 de diciembre. Lebron James en cancha, duelos entre equipos candidatos de sus conferencias, y cotejos claves de cara a la clasificación por el Playoffs.

La actividad comenzará a las 14 (hora de Argentina), cuando los New York Knicks, quienes protagonizan una buena temporada, ya que marchan segundos en la Conferencia Este; se enfrenten a los Cleveland Cavaliers (7mos en conferencia) en el Madison Square Garden de Nueva York.

Unas horas más tarde, a las 16:30, será el turno del último campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que recibirá a San Antonio Spurs, en un encuentro donde se enfrentarán el primero y el segundo de la Conferencia Oeste.

Curry, pieza fundamental de los Golden State

El tercer cotejo será a las 19, entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, que podría ser clave para ambos, ya que están en la pelea por el ingreso a los playoffs.

Finalmente, a las 22, Los Ángeles Lakers de LeBron James, que vienen de caer perder en sus últimas dos presentaciones, están cuartos en la Conferencia Oeste; recibirán en su estadio a Houston Rockets, ubicados en el 6to puesto; con el objetivo de acercarse a las primeras posiciones.

Cronograma completo