Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
JUEGAN LEBRÓN Y CURRY

Cuatro partidos, ocho equipos y todos en zona de pelea: así será el Christmas Day de la NBA

La máxima categoría del básquet mundial tendrá cotejos relevantes en la continuidad de la temporada.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 17:03
Lebrón y los Lakers, una temporada más

La NBA dirá presente en esta Navidad con el denominado “Christmas Day”, evento que tendrá cuatro partidos a disputarse este 25 de diciembre. Lebron James en cancha, duelos entre equipos candidatos de sus conferencias, y cotejos claves de cara a la clasificación por el Playoffs. 

La actividad comenzará a las 14 (hora de Argentina), cuando los New York Knicks, quienes protagonizan una buena temporada, ya que marchan segundos en la Conferencia Este; se enfrenten a los Cleveland Cavaliers (7mos en conferencia) en el Madison Square Garden de Nueva York.

Unas horas más tarde, a las 16:30, será el turno del último campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que recibirá a San Antonio Spurs, en un encuentro donde se enfrentarán el primero y el segundo de la Conferencia Oeste.

Curry, pieza fundamental de los Golden State

El tercer cotejo será a las 19, entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, que podría ser clave para ambos, ya que están en la pelea por el ingreso a los playoffs.

Finalmente, a las 22, Los Ángeles Lakers de LeBron James, que vienen de caer perder en sus últimas dos presentaciones, están cuartos en la Conferencia Oeste; recibirán en su estadio a Houston Rockets, ubicados en el 6to puesto; con el objetivo de acercarse a las primeras posiciones.

Cronograma completo

  • New York Knicks – Cleveland Cavaliers a las 14
  • Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs a las 16:30
  • Golden State Warriors – Dallas Mavericks a las 19
  • Los Ángeles Lakers – Houston Rockets a las 22
