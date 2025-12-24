Se vivieron momentos de tensión en el barrio 120 viviendas de Centenario, cuando un grupo de vecinos quiso agredir a un hombre al que acusaban de intento de abuso. Personal policial debió intervenir para evitar que la violencia escalara.

Según la denuncia, el hombre de 32 años ingresó a un domicilio donde agredió e intentó abusar de una mujer, pero la intervención de una vecina logró evitarlo. Según lo trascendido, el mismo sujeto volvió a querer ingresar a la vivienda a las pocas horas, lo que provocó el gran enojo de los vecinos.

Organizados, el grupo de personas se dirigió a la casa de la madre del denunciado, golpearon una camioneta e insultaron a la mujer, mientras reclamaban por el paradero de su hijo. Efectivos de la Policía Metropolitana y de la Comisaría 52º intervino para evitar que la situación empeore. Demoraron al acusado y lo trasladaron al hospital Natalio Burd.

Luego de la intervención de la fiscalía, el sujeto fue notificado y recuperó la libertad mientras avance la investigación. El enojo vecinal se trasladó también a redes sociales donde varias publicaciones repudiaron lo que intentó cometer el hombre.