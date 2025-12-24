Un joven fue detenido en El Bolsón mientras intentaba robar ropa de un local de Av. San Martín. El muchacho de 18 años es proveniente de Esquel, y fue denunciado por las empleadas del comercio.

El hecho ocurrió cerca de las 20 del martes, cuando un llamado alertó sobre movimientos sospechosos en una galería comercial. Personal de la Comisaría 12 pudo frustrar el robo en el momento, mientras el demorado intentaba la modalidad de mechero, poniéndose ropa para intentar salir del comercio sin pagarla.

Las empleadas observaron que el joven intentaba retirarse con varias prendas encima en una escena que resultaba insólita. Tenía puestos tres pantalones y tres camperas superpuestas, una de las cuales tenía la etiqueta colgando. Los uniformados interceptaron al sospechoso y confirmaron ese intento de ocultar la mercadería.

Luego de interrumpir la huida, los efectivos policiales trasladaron al sujeto al hospital para la revisión médica protocolar y luego a la Comisaría 12º, donde quedó a disposición de la fiscalía de turno.

Para esta temporada, desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron que se diagramó un plan de refuerzos policiales en las principales ciudades turísticas con el objetivo de prevenir robos y brindar mayor tranquilidad a residentes y visitantes.