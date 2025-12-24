La Navidad tuvo un clima especial para Oriana Sabatini, que eligió cerrar el año con una postal íntima y luminosa. Lejos de producciones exageradas, la artista compartió una foto simple pero muy significativa que dejó al descubierto cómo avanza su embarazo y el momento de calma que atraviesa mientras espera a su primera hija.

La imagen, tomada en un ámbito doméstico y relajado, mostró a Oriana Sabatini con un look cómodo y detalles navideños, pero con un foco inevitable: su pancita, ya notoriamente más grande. La postal fue celebrada de inmediato por sus seguidores, que destacaron lo radiante que se la ve y la felicidad que transmite en esta etapa tan esperada.

El embarazo de Oriana Sabatini fue una de las noticias más comentadas del año. El anuncio, realizado meses atrás en redes sociales, marcó un punto de inflexión personal para la cantante y también para su pareja, Paulo Dybala, con quien atraviesa esta etapa lejos de la Argentina, instalados en Italia, donde nacerá la bebé.

En paralelo, su nombre volvió a aparecer en los medios por una vieja interna familiar que se reactivó en los últimos días. La distancia con su tía, Gaby Sabatini, volvió a generar ruido, aunque Oriana eligió no pronunciarse públicamente y seguir enfocada en su presente personal y emocional.

La foto navideña funcionó, en ese sentido, como un mensaje silencioso pero claro. Sin palabras polémicas ni aclaraciones, Oriana Sabatini dejó que la imagen hablara por ella: tranquilidad, expectativa y una conexión profunda con el momento que está viviendo, lejos del conflicto y más cerca de lo esencial.

El acompañamiento familiar también es clave en esta etapa. Catherine Fulop ya confirmó que viajará a Italia para acompañar a su hija en la recta final del embarazo y estar presente en el nacimiento de su primera nieta, reforzando el clima de contención y cercanía.

Así, con una foto navideña sencilla pero cargada de significado, Oriana Sabatini expuso sin necesidad de decir demasiado cómo avanza su embarazo y cómo la encuentra esta Navidad: conectada con su cuerpo, su familia y una nueva etapa que ya empezó a latir fuerte.