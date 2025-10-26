Con dos líderes con puntaje ideal y dos sorpresas, así quedó la segunda del Regional Amateur

Se jugó la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025. Patagonia consiguió su primer triunfo en la competencia frente a uno de los candidatos San Patricio, Argentinos del norte se hizo fuerte de local ante La Amistad, mientras que Independiente y Petrolero no se sacaron ventajas.

La fecha había iniciado el viernes, con el triunfo de Alianza por 2-0 en Allen, resultado que posteriormente lo dejaría como único líder del grupo 7, ya que Patagonia en Ciudad Deportiva doblegó a San Patricio por 2-0, con un doblete de Miguel Irribarra, y que lo dejó con la misma cantidad de puntos que el santo.

En la zona 6, la única de tres equipos, Independiente no tuvo puntería, estrelló tres pelotas en los travesaños, se chocó contra el arquero rival, y terminó igualando 0-0 con Petrolero Argentino, quien se llevó un punto, quedando Maronese como único líder con 3 unidades.

En el grupo de los rionegrinos, la sorpresa la dio Argentinos del norte, que en Roca doblegó al candidato La Amistad por 1-0, Carin Najul la tomó luego de un tiro libre, y con un disparo abajo del palo izquierdo de Lara, estampó el único tanto del cotejo.

El rojo careció de puntería y repartió puntos en casa

Por otro lado, el Deportivo Roca se llevó los tres puntos de Cipolletti, imponiéndose 1-0 ante la Academia Pillmatún con tanto de Luciano Pereyra, y quedando como único líder.

La competencia tendrá continuidad próximo fin de semana con el cierre de la primera vuelta, Alianza y San Patricio animarán el juego destacado, mismo caso entre el Deportivo Roca ante La Amistad, y Maronese recibiendo a Independiente. Patagonia jugará ante Unión de Allen, mientras que Argentino del Norte y Pillmatún se verán mano a mano.