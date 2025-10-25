Tarde de regional, se juega la segunda fecha del certamen federal

Producto de las elecciones legislativas, y recibir el visto bueno por la policía, la mayoría de los partidos de la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur se disputarán hoy sábado desde las 16hs. En la Región Patagónica debuta Independiente, San Patricio visita a Patagonia, mientras que La Amistad y Roca van por otro triunfo.

En Allen, Alianza abrió el grupo 7 con triunfo 2-0, que lo deja como líder con dos triunfos seguidos en el torneo. El Celeste se llevó los tres puntos con los goles de Federico Acevedo y Alejandro Díaz.

Hoy por el mismo grupo, desde las 16hs se verán las caras Patagonia ante San Patricio del Chañar, en la capital neuquina. Ulises jerónimo será el juez del cotejo, Lucas Hernández y Lautaro Sandoval los jueces de línea.

Por otro lado en el grupo 6, el único con tres equipos en la zona patagónica; Independiente recibirá a las 16hs a Petrolero Argentino. Leandro Gatica impartirá justicia, junto a Nelson Garrido y Muriel Lillo como asistentes.

El rojo recibe a Petrolero en otro juego estacado

En la zona de los equipos rionegrinos, La Amistad buscará otro paso clave en Roca, visita a argentinos del norte desde las 15.30hs con arbitraje de Lautaro Osses, Darío Macchi y Florencia Martínez como asistentes.

Por su parte el Deportivo Roca, que también había ganado en el debut, se verá las caras ante Pillmatún en Cipolletti desde las 17hs. Gastón Sandoval impartirá justicia. Ezequiel Escobar y Facundo Moraga los líneas.