En un vibrante clásico, el Real Madrid supera al Barcelona en el Bernabéu

Clásico estelar del domingo en el fútbol internacional, Real Madrid se está enfrentando al Barcelona en el Santiago Bernabéu, por la décima fecha de la Liga de España. El Merengue llega como líder de la competencia, apenas dos puntos por encima del equipo Culé, que llega con cuatro triunfos seguidos en duelos entre sí.

En inicio electrizante, el Real Madrid lo tuvo en dos oportunidades, primero con un penal pitado contra Vini Jr. Pero el VAR lo anuló, posteriormente Mbappé definía mano a mano, pero nuevamente la tecnología marcó un fuera de juego milimétrico.

A los 21´llegó la apertura del cotejo, Bellingham asistió de gran forma a Mbappé, que esta vez habilitado puso el 1-0.

Cuando era todo del local, que tuvo a Szczesny como protagonista en el arco del Barcelona, apareció Fermín López, quien entró por el medio y con un pase desde la izquierda, la mandó al fondo para el 1-1.

Poco duró la igualdad, porque el Real recuperó la memoria y fue por el segundo, y tras un centro desde la izquierda, y cabezazo al segundo palo, apareció solo Bellingham para empujarla y poner el 2-1.

La Previa:

El equipo de Xabi Alonso es el único líder de la competencia con 24 puntos, con 8 triunfos y una derrota, justamente en el clásico de Madrid ante el Aleti por 5-2. Entre semana superó por Champions League a la Juventus por 1-0, que le permitió sumar puntaje perfecto.

Xavi Alonso ya confirmó los 11 iniciales, donde el argentino Franco Mastantuono irá al banco. No obstante, el ataque del equipo blanco tendrá potencia como Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Por su parte el Barcelona, acumula 22 unidades, dos menos que su rival, luego de ganar 7, un empate y una derrota. En el Bernabéu buscara extender su supremacía en el clásico, ya que en los últimos enfrentamientos: dos de liga, final de Copa del Rey, y Supercopa de España, quedaron en su poder. Entre semana goleó al Olympiacos por la competencia europea 6-1.

Hansi Flick no podrá contar con Raphinha y Jules Koudé, claves en el equipo, y tiene tocado a Robert Lewandowski. A quien sí tendrá en cancha es al joven Lamine Yamal, fundamental en el ataque.

Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

El cotejo se podrá seguir por Disney+ Premium y ESPN, y tendrá el arbitraje de Cesar Soto Grado.