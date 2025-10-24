Real Madrid y Barcelona se enfrentan en un clásico que promete electricidad pura

El próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 16:15 horas de España (11:15 a.m. hora Argentina), Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en uno de los partidos más esperados del fútbol mundial: el clásico español.

El Real Madrid, líder de LaLiga con 24 puntos, llega al clásico tras vencer ajustadamente al Getafe por 1-0 gracias a un gol decisivo de Kylian Mbappé. Bajo la conducción de Xabi Alonso, los merengues buscarán mantener su paso firme y consolidar su ventaja en la punta, contando con un ataque letal liderado por Mbappé y el talento emergente de Franco Mastantuono, que disputará su primer clásico.

Barcelona, por su parte, es escolta con 22 unidades. Tras superar al Girona por 2-1 con goles de Pedri y Ronald Araujo, el equipo de Hansi Flick intentará acortar distancias con el líder y reafirmar su poderío en el fútbol español. La dinámica ofensiva de los culés y la solidez de su defensa prometen un duelo intenso frente a un Madrid que ha demostrado equilibrio y contundencia en sus últimas presentaciones.

Entre los atractivos principales del encuentro, se destacan el duelo entre Mbappé y Pedri, la joven promesa argentina Mastantuono en su primer clásico, y las intervenciones defensivas de Araujo y compañía. Más allá de los goles y la táctica, un triunfo en este partido no solo suma puntos: otorga prestigio y moral en el fútbol mundial.

El clásico español también será un choque de mentes tácticas: Xabi Alonso apuesta por un Madrid rápido en transición y con capacidad de definición, mientras que Hansi Flick apuesta por un Barcelona dinámico, con presión alta y construcción de juego desde el mediocampo.