Mastantuono ahora es “Eminem” en el vestuario del Real Madrid

Franco Mastantuono sigue asentándose en el Real Madrid y, más allá de su desempeño dentro del campo, se ganó un lugar especial… en el vestuario. El surgido de River reveló que sus compañeros lo apodaron “Eminem”, debido a su peinado rubio corto, muy similar al que el histórico músico estadounidense lució en sus primeros años.

El sobrenombre salió a la luz a través de un video publicado por la cuenta oficial del club, en el que los futbolistas debían contar a qué famoso se parecen. La tradición de los apodos parece contagiosa en la Casa Blanca: Kylian Mbappé dudó y terminó preguntando a Éder Militao, quien lo comparó con el exbasquetbolista Shaun Livingston; Thibaut Courtois se vio reflejado en Novak Djokovic, y Endrick optó por el rapero 50 Cent. Vinicius se lo tomó con humor, David Alaba respondió irónicamente que se parecía a sí mismo y, por último, Brahím Díaz y Jude Bellingham afirmaron parecerse entre ellos.

Aunque Mastantuono no participó de la última fecha FIFA con la Selección Argentina por problemas físicos, regresará al Real Madrid este domingo 19 de octubre para enfrentar al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, por la fecha 9 de La Liga española. Mientras tanto, en el vestuario, el joven argentino seguirá cargando con un apodo que mezcla talento, estilo y un guiño al hip hop.