Toma nota Racing ¿Cómo salió Flamengo previo a la vuelta en Avellaneda?

En la previa al crucial choque de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América ante Racing, el Flamengo cayó en su visita a Fortaleza por 1-0, en el marco de la fecha 30 del Brasileirao. Derrota que puede hasta bajarlo de la cima.

Con gol de Breno Lopes, el equipo que dirige Martín Palermo consiguió tres puntos claves en la pelea por la permanencia en primera división de Brasil. Fue 1-0 ante el “mengao” que tuvo la pelota, pero le faltó profundidad para lograr la igual.

Con la derrota, el elenco que Felipe Luis puede hasta perder la cima del Brasileirao, posición que comparte con el Palmeiras, quien juega este domingo ante el Cruzeiro, dejando un panorama complejo con miras a la vuelta de Semifinales de Copa Libertadores.

Cabe destacar, que para este juego hubo modificaciones importantes en el elenco que este miércoles desde las 21.30hs visitará a La Academia en Avellaneda. No jugaron Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Pedro, Everton Cebolinha, Léo Ortiz, Alex Sandro y Nicolás De La Cruz.

Por su parte el Fortaleza quedó con 27 puntos, a cuatro unidades del Santos, que está en el puesto 16 con 31, y el Vitória, en el lugar 17 y el cuarto en zona de descenso.

Flamengo visitará este miércoles 21.30hs a Racing. La ida fue para el elenco brasilero por 1-0 con tanto de Jorge Carrascal a los 88´, en un juego donde convirtió, por momentos, figura al arquero argentino Cambeses. El ganador de la serie se enfrentará con el vencedor de Liga de Quito vs Palmeiras, que en la ida quedó con victoria para el elenco de Ecuador 3-0.