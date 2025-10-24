Se terminó cualquier ilusión alrededor de Santiago Sosa, el polifuncional capitán de Racing que no podrá formar parte de la semifinal revancha ante Flamengo por la Copa Libertadores debido a que será operado del rostro en las próximas horas.

La intención del cuerpo médico y el entrenador, es que el marcador central o mediocampista pase cuanto antes por el quirófano. Dar vuelta la serie que va perdiendo el equipo 1 a 0 después del paso por el Maracaná es posible y acelerar la recuperación del espíritu que tiene el equipo dentro del campo de juego puede ser clave mirando hacia una hipotética final el 29 de noviembre en Lima, Perú.

El paso del jugador por los consultorios de los especialistas en Buenos Aires terminó de confirmar que será imposible contarlo para la próxima semana. Se preguntó por la posibilidad de que Sosa dijera presente acompañado de una máscara protectora, pero fue denegado.

El futbolista surgido en River sufrió una fractura del seno maxilar superior derecho, será intervenido quirúrgicamente y deberá guardar reposo.

La acción

El capitán sufrió un golpe involuntario de Rojo, su propio compañero, en los instantes finales del partido de ida en Brasil. Cayó al césped con sangre y rápidamente se le inflamó la zona. Volvió a la cancha, pero ya muy condicionado para tener noción del tiempo y espacio.

Hasta algunos aseguran que el no reemplazo fue un error de protocolo por parte de los médicos y del entrenador. Afortunadamente no sucedió nada extra, per no es lo que se aconseja ante impactos tan intensos en la cabeza.

En lo deportivo, Costas podría incluir a Juan Ignacio Nardoni desde el primer minuto para la revancha en la que su equipo está obligado a ganar. Si lo hace por la mínima habrá penales y si logra una diferencia mayor avanzará directamente. Cualquier otro resultado, pondrá a Flamengo en el último partido de la Copa Libertadores.

Su rival saldrá de la otra semifinal que va ganando la Liga de Quito después de su contundente 3 a 0 en Ecuador contra Palmeiras. La revancha en Brasil se disputará el jueves, también desde las 21.