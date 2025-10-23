Otra baja de peso para Flamengo: Pedro, fuera de la vuelta ante Racing por una fractura

El duelo de ida por las semifinales de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo dejó más que un resultado: otra baja importante para el conjunto brasileño. Pedro, una de las figuras del “Mengao”, sufrió una fractura en su antebrazo derecho y quedó descartado para el partido de vuelta en Avellaneda.

El delantero, que complicó constantemente a la defensa de Racing y se mostró como un eje ofensivo clave junto a Giorgian de Arrascaeta, cayó lesionado tras un choque con el mediocampista Santiago Sosa. La jugada, que obligó a la asistencia inmediata de los médicos, dejó a Pedro con molestias persistentes hasta su reemplazo por Bruno Henrique en el minuto 27 del segundo tiempo.

Esta baja llega justo cuando Flamengo enfrentará un estadio caliente en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing intentará revertir la derrota por 1-0 sufrida en Brasil. La ausencia de Pedro, quien fue protagonista tanto en la generación de juego como en el área rival, representa un alivio inesperado para el conjunto argentino y complica la estrategia del equipo dirigido por Vítor Pereira.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 29 de octubre en el Estadio Presidente Perón, donde la “Academia” buscará aprovechar esta sensible baja para dar vuelta la serie y llegar a la final de la Libertadores.