El neuquino José Luis Acuña debuta en el Mundial de Taekwondo

Desde el 24 al 30 de corriente mes en Wuxi, China, se disputa el campeonato mundial de Taekwondo, cita que tiene a más de 990 deportistas de 179 países. Argentina tendrá en José Luis Acuña de Neuquén, su único representante, quien debuta hoy lunes desde las 22hs.

Llegó el gran momento para José Luis, deportista de la provincia quien cumplió el pasado viernes 23 años, en lo que será su tercera participación mundialistas, la segunda en categoría mayores, luego de decir presente en Bakú 2023, y ser subcampeón del mundo en Túnez 2018 pero en juveniles.

Para esta gran cita en China, está acompañado por el entrenador nacional Jorge Álvarez. En el pesaje oficial dio 67.700 kg, que le permitirá estar en categoría hasta 68kg. Desde las 22hs de hoy lunes será su primer combate frente al alemán Enis Calik, número 42 del mundo.

El oriundo de Plottier, que entrena en Corrientes junto a los hermanos Crismanich, llega luego de una concentración en Paraguay, y de ganar la medalla de oro en los Juegos de Alto Rendimiento Argentinos, logrando con esto la clasificación a los Juegos Odesur 2026.

Producto de la falta de aportes por parte del ENARD, los deportistas debieron gestionar gran parte de su presencia a la cita mundialista, donde el deportista neuquino recibió un fuerte apoyo del estado provincial.

Nota con José Luis Acuña en Grito Sagrado: