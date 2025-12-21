La reciente internación de Cristina Fernández de Kirchner por un cuadro de dolor abdominal que derivó en una cirugía de apendicitis suma un nuevo capítulo a su extenso historial médico. La exmandataria ha debido someterse a diversas cirugías y tratamientos de complejidad desde que asumió la primera magistratura en 2007.

Las intervenciones previas más significativas incluyen afecciones en la glándula tiroides, el sistema neurológico y ginecológico, muchas de las cuales marcaron su agenda política.

Cronología de sus principales intervenciones

A lo largo de los últimos trece años, la salud de la ex jefa de Estado fue objeto de seguimiento público constante:

Glándula tiroides (2012): A comienzos de ese año, se le realizó una tiroidectomía total tras el hallazgo de nódulos en la glándula.

Hematoma subdural (2013): Fue intervenida en la Fundación Favaloro para drenar una acumulación de sangre entre el cerebro y la membrana que lo cubre, cuadro que requirió semanas de reposo.

Histerectomía total (2021): En noviembre de ese año, se le practicó una cirugía laparoscópica en el sanatorio Otamendi para extraer el útero tras detectarse un pólipo sospechoso.

Fractura de tobillo (2014): Sufrió una fractura en el tobillo izquierdo debido a un accidente doméstico, lo que limitó su movilidad durante meses.



Además de las cirugías, el entorno médico de Kirchner ha reportado históricamente cuadros de hipotensión arterial crónica. Estos episodios de presión baja motivaron en reiteradas ocasiones la suspensión de su actividad oficial y la prescripción de reposo preventivo bajo supervisión profesional.