La ciudad de Neuquén vivió una jornada cargada de alegría, movimiento y espíritu navideño con la realización de la Carrera Mágica “Navidad Kids”, una propuesta deportiva y recreativa que formó parte de la agenda de Neuquén Capital Navideña y convocó a más de 2.000 familias, con una participación estimada superior a las 6.000 personas en el centro de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido expresó: “Neuquén Capital se pone a nivel de las grandes capitales del mundo y es una gran oportunidad al turismo, a los emprendedores, a la familia”. En ese sentido, destacó el alcance de la propuesta al señalar que “más de 2.000 chicos y chicas, con familia, con amigos, vinieron a disfrutar de Capital Navideña”.

La actividad se desarrolló el sábado por la noche en el entorno del Pino de Navidad ubicado en el Monumento a San Martín, uno de los puntos centrales de la Capital Navideña.

Allí se concentraron niños y niñas de entre 1 y 12 años, quienes participaron acompañados por sus familias, ya sea corriendo, caminando o disfrutando de un paseo recreativo pensado especialmente para las infancias. La convocatoria superó las expectativas y las inscripciones debieron cerrarse con cupo completo.

Gaido remarcó además el valor simbólico y turístico de la propuesta: “Neuquén Capital hoy es un faro que ilumina el país y este es un faro de esperanza”.

También resaltó la continuidad de la agenda navideña al indicar que hay “actividades toda la semana y todos los días para disfrutar”, en referencia a propuestas culturales, artísticas y recreativas que se desarrollan durante todo el fin de semana y continuarán el lunes.

El recorrido de la Carrera Mágica “Navidad Kids” tuvo una extensión total de 2 km y fue diseñado para garantizar accesibilidad y seguridad. La largada se realizó en el sector del Monumento a San Martín, con punto de partida en la intersección de avenida Argentina y Roca.

Desde allí, el circuito avanzó por avenida hasta la zona de la avenida Mosconi (Ruta 22) y luego retomó por avenida Argentina en sentido contrario, finalizando nuevamente en el Monumento a San Martín, donde se concentró la llegada.

Previo a la largada, desde las 19, se llevó adelante la entrega de remeras en el sector del Árbol de Navidad, con la organización y el acompañamiento de equipos municipales. Más tarde, a las 20, se realizaron actividades de bailes y ritmos para entrar en calor, con música y animación pensadas para todas las edades. La largada se concretó a las 21 de manera puntual, dando inicio a una noche que combinó actividad física, recreación y celebración.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, sostuvo: “Explotó, explotó. La verdad, muy contento porque es un espacio que la gestión del intendente Mariano Gaido buscamos que la familia esté representada con la ciudad”. Y agregó: “Creería que es la única capital de la Argentina que festejó la Navidad, pero que la festejó en serio, con un montón de actividades y en familia, porque ese es el mensaje que tiene la Navidad”.

Serenelli destacó además el impacto de la convocatoria al señalar que “Capital Navideña explotó con Navidad Kids, donde más de 2.000 chicos con su papá, con su mamá, con su tío, con su familia disfrutaron de un evento para mí único en el país”, y subrayó el trabajo del equipo municipal al afirmar que “lo logramos porque tenemos un gran equipo de trabajo en la Municipalidad”.

La Carrera Mágica “Navidad Kids” se integró a una agenda más amplia de actividades previstas para el fin de semana en el marco de Neuquén Capital Navideña. En paralelo, durante el sábado y el domingo, el Parque Jaime de Nevares es sede de la edición navideña de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores, con ferias, propuestas gastronómicas, espectáculos y actividades recreativas para toda la familia.

Neuquén Capital Navideña forma parte de una política sostenida para promover espacios de encuentro, fortalecer el perfil turístico de la ciudad y generar propuestas gratuitas, inclusivas y pensadas para compartir en familia durante las fiestas.