La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes cercanas a la ex jefa de Estado confirmaron que la intervención quirúrgica “salió bien”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el traslado se decidió durante la tarde del sábado, luego de que profesionales de la salud la evaluaran en su departamento de la calle San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Debido a una dolencia abdominal, los médicos consideraron necesario realizar estudios más exhaustivos en el centro asistencial porteño.

La expresidenta, de 72 años, cumple su condena en el barrio de Constitución tras el fallo firme de la causa Vialidad. El procedimiento médico de este sábado se llevó a cabo con la correspondiente autorización judicial.

Dirigentes y militantes acompañan a Cristina Kirchner

Dirigentes peronistas y militantes se acercaron esta noche al Sanatorio Otamendi para acompañar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La ex mandataria era sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis.

Entre los presentes se encontraban la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, entre otros.