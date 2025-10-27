Escándalo en el fútbol, 152 árbitros investigados por apuestas deportivos

La Federación Turca de fútbol abrió una investigación a 152 árbitros que están dentro de su liga, y que tiene cuentan en diferentes plataformas de apuestas deportivas, encendiendo las alarmas en los diferentes organismos internacionales.

El 65% de los árbitros del fútbol turco tiene cuentas en sitios de apuesta deportivas, algo que está completamente prohibido para quienes deben garantizar la imparcialidad en el campo de juego. La investigación inició cuando uno de los jueces fue descubierto con más de 18 mil operaciones, y otros diez con 10 mil apuestas realizadas.

Además, en la lista aparecen siete árbitros principales y 15 asistentes de la Primera División, así como 36 jueces y 94 asistentes de categorías inferiores.

el Galatasaray es uno de los equipos que plante iniciar acciones legales

El escándalo se expandió más allá del país turco, y la FIFA como la UEFA informaron que iniciarán una investigación a los árbitros que participaron en competencias internacionales.

Por su parte la Federación Turca anunció que comenzará con la campaña de formación y rumbo de árbitros con el objetivo de “garantizar una estructura limpia y resiliente”.Por lo pronto, los clubes tiene la potestad de poder iniciar acciones legales contra los árbitros implicados. El club Galatasaray, de los principales de dicho país, exigió que se den a conocer los nombres de los árbitros.