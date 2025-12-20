Familias, grupos de amigos y turistas copan a diario los balnearios y el paseo costero en Neuquén capital, acompañados por un operativo integral que busca garantizar un verano seguro y ordenado en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén mantiene activa la temporada de seguridad balnearia desde mediados de noviembre. El dispositivo incluye presencia permanente de guardavidas, controles preventivos, servicios públicos y tareas de mantenimiento en toda la zona ribereña, que ya muestra una fuerte afluencia de público.

El subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que el esquema fue pensado para dar cobertura a los sectores más utilizados. “Recomendamos, pedimos, exigimos, sugerimos y hasta rogamos que vayan a los balnearios habilitados para no tener inconvenientes”, señaló, al remarcar la importancia de respetar las zonas autorizadas para disfrutar del agua.

El sistema de prevención se completa con ambulancias, un circuito de comunicación permanente y áreas cardioprotegidas en los balnearios, que cuentan con equipamiento para responder ante emergencias de salud. Además, el trabajo se articula con la Policía de la Provincia del Neuquén, que mantiene postas fijas, y con los equipos municipales encargados del cuidado de los espacios públicos.

Entre los espacios habilitados se encuentran los balnearios Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Valentina Brun de Duclot y Solalique, además de sectores específicos como Isla Verde, Isla 132 y la playa a la altura de la calle Linares. El Paseo Costero, con sus 32 kilómetros de extensión, sigue siendo un punto elegido para caminar, descansar y compartir, aunque las autoridades insisten en que el ingreso al agua debe realizarse solo en áreas autorizadas.

Desde el cuerpo de guardavidas, el jefe de zona Javier Nicolás Tejeda puso el foco en la prevención cotidiana. “En los balnearios habilitados están todos los servicios a disposición, sobre todo para quienes vienen con familia y niños”, afirmó, y destacó el diálogo permanente con el público como herramienta clave para evitar riesgos.

Entre las recomendaciones, pidió protegerse del sol, evitar el consumo de alcohol antes de ingresar al río y consultar siempre a los guardavidas sobre los sectores seguros para bañarse. También advirtió sobre prácticas peligrosas, como arrojarse al agua desde el puente de acceso a Isla 132, una conducta que se trabaja para desalentar junto a Policía, Defensa Civil y otras áreas municipales.

El balance del primer tramo de la temporada es positivo, con gran concurrencia durante los fines de semana y la presencia de visitantes de localidades cercanas, de otras provincias e incluso del exterior. En ese contexto, el operativo busca sostener un mensaje claro: disfrutar del río Limay es posible, siempre que se haga con responsabilidad, cuidado y respeto por las normas.