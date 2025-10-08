Árbitros bajo la lupa: entre tarjetas, polémicas y equipos “intocables”

El fútbol argentino no solo se mide en goles o puntos: también en disciplina. Entre el Torneo Apertura y el Clausura de 2025, los árbitros mostraron 106 tarjetas rojas, dejando una radiografía clara de la intensidad y en algunos casos, el descontrol que se vive fecha tras fecha.

Sin embargo, dos equipos se destacan por encima del resto: Rosario Central y Barracas Central, los únicos clubes que no registran expulsados en toda la temporada. Más de diez meses de competencia sin ver la roja: un logro que sorprende tanto por la concentración y orden de los jugadores como por la mirada de quienes dirigen los partidos. ¿Fair play o cierta benevolencia arbitral? La discusión está abierta.

En el otro extremo aparecen Vélez, con 8 expulsiones, seguido por Estudiantes y Talleres (6), mientras que Argentinos Juniors, Belgrano, Newell’s y River completan la lista de los más sancionados (5 cada uno). A nivel individual, el jugador más expulsado del año es Aarón Facundo Quirós, con tres tarjetas rojas, y otros nueve futbolistas acumularon dos expulsiones cada uno.

El análisis también arroja datos sobre los jueces más estrictos de la temporada. Luis Lobo Medina lidera la tabla con 12 expulsiones, seguido por Yael Falcón Pérez (10) y Fernando Espinoza (9). Más atrás aparecen Andrés Merlos (7), Andrés Gariano (6) y Fernando Echenique (6).

Mientras algunos clubes sufren las consecuencias de la severidad arbitral, otros parecen beneficiados: Huracán, por ejemplo, lidera la estadística de expulsiones en sus rivales con 12, más que cualquier otro equipo del torneo, lo que vuelve a poner la lupa sobre el rol de los árbitros y sus decisiones.