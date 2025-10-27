Tras el encuentro de ayer entre Bayer Leverkusen y Friburgo se conoció que el argentino Ezequiel Fernández sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda y se perderá el resto del año. El mediocampista central surgido en Boca tuvo que salir sustituido en el día de ayer por un dolor en la zona. Luego de realizarse estudios, se confirmó que tendrá como mínimo unos dos meses de recuperación, por lo que se despide de las canchas hasta 2026.

El Bayer Leverkusen ganaba cómodamente 2-0 su encuentro de Bundesliga cuando Equi sintió un fuerte dolor en la rodilla tras una barrida. El entrenador Kasper Hjulmand lo reemplazó inmediatamente y el argentino le dejó su lugar a Robert Andrich. Posteriormente, las Aspirinas confirmaron a través de su cuenta oficial en X que se prevé una baja de entre siete y ocho semanas.

La lesión no es para nada oportuna: Fernández se estaba asentando como titular en el Leverkusen tras llegar en septiembre de este año proveniente del Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Llevaba disputados ocho partidos entre la Bundesliga y la Champions League, alternando entre titularidades y suplencias, y tenía chances de entrar en una convocatoria con la Selección Argentina en la fecha FIFA de noviembre, soñando con hacerse un lugar en Mundial 2026. Su baja se suma a la de otro argentino, Exequiel Palacios, operado a comienzos de septiembre por un desprendimiento del tendón en su aductor derecho, quien tampoco volverá a jugar durante lo que resta del año.