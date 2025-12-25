La celebración de Nochebuena y Navidad dejó un balance mayormente tranquilo en el sistema de salud de Cipolletti, con menos situaciones vinculadas al consumo de alcohol en comparación con el año anterior, aunque con un episodio que volvió a encender la alerta: un niño ingresó con una quemadura provocada por pirotecnia en el párpado inferior.

Desde el Hospital Pedro Moguillansky, la jefa de guardia Cintia Olguín describió el panorama general de la jornada. “No hubo mayores complicaciones y el balance es positivo”, afirmó, al tiempo que destacó que las consultas por quemaduras fueron escasas, una tendencia que se viene sosteniendo en los últimos años y que se vincula directamente con las campañas de concientización contra el uso de pirotecnia.

El director del centro de salud, Juan Pablo Palma, precisó que el caso del menor fue el más delicado registrado durante la guardia, aunque aclaró que no se presentaron otros episodios de gravedad. En líneas generales, los ingresos hospitalarios estuvieron asociados a cuadros de gastroenteritis e intoxicaciones alimentarias, consecuencias habituales de los excesos en las comidas de las fiestas.

En paralelo, el hospital de Fernández Oro también informó una Nochebuena sin incidentes relevantes. Allí los ingresos se mantuvieron dentro de parámetros normales, sin accidentados ni personas en estado de ebriedad. Sí se atendieron cuadros digestivos y una consulta puntual por consumo excesivo de estupefacientes ocurrido el día previo.

Más allá del descenso en los casos de pirotecnia, el impacto de los estruendos volvió a sentirse en los barrios. Durante la madrugada, vecinos difundieron en redes sociales publicaciones sobre mascotas perdidas o desorientadas por el ruido, una problemática que se repite cada año y que continúa generando preocupación entre proteccionistas y familias.

En ese contexto, desde el área de Fiscalización del municipio se informó una fuerte baja en las denuncias vinculadas al uso y venta ilegal de pirotecnia. El secretario Diego Zúñiga aseguró que las quejas recibidas este año no superaron las 15, cuando en la misma fecha del año pasado se habían contabilizado más de 200. “Hoy la mayoría de los avisos son por intentos de comercialización y muy pocos por uso”, explicó el funcionario.

El municipio atribuyó esta mejora a los controles preventivos, la articulación con las fuerzas de seguridad y al trabajo sostenido durante todo el año para desactivar circuitos clandestinos de venta. En uno de los últimos procedimientos, realizado días antes de Navidad en una despensa de calle Venezuela al 1300, se secuestró alrededor de un kilo y medio de material pirotécnico y se labró un acta contravencional por venta y acopio ilegal.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias y municipales mantienen la atención puesta en las próximas celebraciones de fin de año, con el objetivo de reforzar los mensajes de prevención y evitar que los excesos o el uso irresponsable de pirotecnia vuelvan a poner en riesgo a la comunidad.