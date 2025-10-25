En su séptimo partido con la camiseta del Chelsea, Alejandro Garnacho marcó su primer gol con la camiseta azul en la derrota 1-2 ante el Sunderland en Londres, por la fecha 9 de la Premier Legue.

En un duelo clave para ambos equipos, buscaban meterse en la zona alta, fue el Sunderland quien terminó festejando y quedando como escolta parcial con 17 puntos, del Arsenal que suma 19. EL elenco de Londres quedó con 15.

En el inicio del partido, el atacante de la selección argentina recibió solo por la izquierda y espacio, le propino velocidad y gambeta contra su marcador cuando ingresó al área, y con un disparo cruzado, entre las piernas del arquero, puso el 1-0 parcial a los 3´.

La ventaja duró apenas 20 minutos, ya que Wilson Isidor encontró un rebote en el área y perfectamente habilitado puso el 1-1.

Ya en el final del juego, con el Chelsea tirado al ataque y mereciendo un poco más, llegó una contra falta para Brobbey, quien la aguantó en el área varios segundo con doble marca y esperó la llegada de sus compañero, tocó al medio para Talbi, quien con un disparo colocado al palo derecho, selló el 2-1.

Con la derrota, el Chelsea quedó en la octava ubicación con 14 unidades y fuera de la zona de copas. Próxima fecha visita al Tottenham,