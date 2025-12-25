La Policía de Neuquén informó que durante la noche del martes 24 de diciembre, se registraron una serie de hechos de gravedad que demandaron la intervención de distintas unidades policiales, dejando como saldo un hombre detenido y un móvil dañado.

Un patrullero dañado y agresiones con piedras hacia la policía

El primer episodio ocurrió alrededor de las 21:40 horas, cuando personal policial acudió a la intersección de calles Soldado Desconocido y Lanín, por solicitud de la guardia de la Comisaría N° 17. En el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer domiciliada en calle Ceferino Namuncurá, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su ex pareja, por lo que fue trasladada a la Comisara para radicar la correspondiente denuncia.

Posteriormente, personal policial fue al domicilio del presunto agresor, ubicado en calle Namuncurá. Al intentar dialogar con el masculino, este se tornó hostil y comenzó a arrojar elementos contundentes contra la policía. Ante la situación, se solicitó colaboración a personal de Metropolitana. El individuo se encerró en su vivienda, por lo que las fuerzas se retiraron del lugar.

Minutos más tarde, vecinos del sector alertaron que habría personas desplazándose por los techos de viviendas cercanas. Al acercarse, los efectivos fueron nuevamente agredidos con piedras por un grupo de masculinos, debiendo actuar en defensa.

Como consecuencia, se registraron daños en el parabrisas de un móvil policial. En este contexto, se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, y se iniciaron actuaciones judiciales por los delitos de daño, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, a cargo de la Dra. Noelia Stilger, quien posteriormente dispuso su libertad.

Otra intervención por robo

Horas más tarde, alrededor de las 23:15, por solicitud del Centro de Operaciones Policiales (COP), efectivos se hicieron presentes en calle Cacheuta, donde un vecino denunció haber sido víctima de un robo. Según relató, mientras se encontraba junto a su familia en su domicilio, donde funciona un pequeño comercio, dos hombres ingresaron por la fuerza, uno de ellos armado con un revólver, exigiendo dinero y objetos de valor. Ante la falta de efectivo, los delincuentes sustrajeron dos cervezas y se dieron a la fuga en un vehículo blanco que estaba dañado en la parte izquierda.

Mientras se hacían patrullajes preventivos y a partir de reiterados llamados de vecinos, personal policial volvió a intervenir en calle Ceferino Namuncurá, donde se reportó la presencia de un vehículo blanco con vidrios polarizados y un hombre armado. Al llegar a la intersección con calle Gatica, los efectivos reconocieron a uno de los sujetos que había participado en los incidentes anteriores, procediendo a su demora y traslado a la unidad policial.

Ya en la dependencia, la víctima del robo calificado, quien se encontraba realizando la denuncia, reconoció al demorado como uno de los autores del asalto. Por este motivo, tomó intervención la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo del fiscal Horacio Maitini, quien dispuso la detención del individuo en el marco de la causa judicial.