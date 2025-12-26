La acción de NBA dijo presente en esta Navidad con el “Christmas Day”, con cuatro partidos este 25 de diciembre, donde destacó una nueva victoria de San Antonio Spurs 117-102 sobre Oklahoma City Thunder. Los texanos metieron su tercera victoria seguida ante el líder de la Conferencia Oeste, que perdió tres de sus cinco partidos en la temporada a manos de su escolta, que ya se perfila como candidato a competirles por un eventual campeonato.

Los Spurs dominaron el juego incomodando a un Thunder que nunca pudo imponer condiciones y tuvo una noche para el olvido en porcentajes de campo. De a poco, las Espuelas se fueron despegando en el marcador con una defensiva muy aplicada y un interesante reparto en el goleo (cinco jugadores por encima de los 10 puntos). Las figuras fueron un De'Aron Fox encendido desde el goleo con 29 puntos, acompañado por Victor Wembanyama con 19, 11 rebotes y un trabajo defensivo importante sobre las figuras de Oklahoma, aún en restricción de minutos tras volver de una larga lesión.

De'Aron Fox, una de las figuras de la noche para los Spurs. (Foto: X @Spurs)

En el local una vez más estuvo Shai Gilgeous-Alexander como goleador con 22 puntos, aunque no logró influir en el juego como suele hacerlo. Con noches apagadas de sus laderos Jalen Williams y Chet Holmgren, y sin la intensidad colectiva que los caracteriza, los dirigidos por Mike Daigneault nunca pudieron recortar la ventaja, en parte por su tétrico porcentaje de triples (25% con 11 aciertos sobre 44 intentos) y terminaron llevándose una nueva caída ante San Antonio, la tercera en el año, y su quinta. Aunque siguien comandando la Conferencia Oeste, perdieron cuatro de los últimos seis y están en su momento de peor forma de una campaña que venían dominando cómodamente.

Los Knicks ganaron un partidazo y son escoltas del Este

La actividad comenzó a las 14 con un triunfazo de New York, que marchan segundos en la Conferencia Este y vienen de obtener la NBA Cup en la final ante los Spurs. No fue fácil pero los locales se impusieron en el Madison Square Garden a Cleveland Cavaliers (7mos en la misma conferencia) por 126-124 viniendo desde atrás en el último cuarto (se lo llevaron con un parcial de 42-28). Con una actuación estelar de su figura Jalen Brunson, autor de 34 puntos, los neoyorquinos hicieron vibrar el estadio para llevarse el juego ante un duro rival que pese al enorme partido de Donovan Mitchell (también alcanzó 34 unidades) se fue con las manos vacías.

Brunson volvió a ser clave para los Knicks, que remontaron para ganar en el Madison Square Garden. (Foto: Getty)

A pesar de ir desde atrás todo el partido e incluso ir perdiendo por 17 puntos, la reacción llegó de la mano del banco de suplentes. Los aportes clave de Tyler Kolek (16 puntos, 11 en el último parcial), Mitchell Robinson con 13 rebotes, ocho de ellos ofensivos, y Jordan Clarkson con 25 unidades, le dieron el empuje clave a los Knicks, que sacando el gran aporte de Brunson y un partido regular con apariciones importantes de Karl Anthony Towns no tuvo el mejor aporte de sus titulares, e incluso sufrieron la lesión de Josh Hart en el cuarto final.

Warriors-Mavs y Lakers-Rockets cierran la jornada

El tercer cotejo será a las 19, entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks. En los de San Francisco estará Stephen Curry, que buscará guiar a los suyos a consolidarse dentro de los puestos de playoffs ante un elenco texano que ha remontado después de un pésimo inicio de temporada pero aún sigue afuera de la postemporada.

Curry, pieza fundamental de los Golden State

Finalmente, a las 22 será el turno de Los Ángeles Lakers, con LeBron James pero sin Luka Doncic, recibirán en su estadio a Houston Rockets, ubicados en el 6to puesto y en busca de dejar atrás una mala racha de resultados y acercarse a las primeras posiciones. Los angelinos vienen de perder en sus últimas dos presentaciones, y están cuartos en la Conferencia Oeste, por lo que el duelo de hoy en el Crypto.com Arena será muy importante para las aspiraciones de ambos.