Un trágico episodio ocurrió en la provincia de Catamarca minutos después de la medianoche del 25 de diciembre, cuando un joven de 19 años murió electrocutado en el marco de una celebración familiar por Navidad.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Capital Federal, donde se desarrollaba una reunión con actividades recreativas, entre ellas un karaoke.

La víctima fue identificada como Fabricio Nahuel Castro Gómez, de 19 años. Según las primeras informaciones, el joven se encontraba manipulando un equipo electrónico de karaoke cuando, por motivos que aún se investigan, recibió una descarga eléctrica.

Tras el accidente, Fabricio fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista. Personal médico intentó reanimarlo durante varios minutos, pero finalmente se constató su fallecimiento a causa de las graves lesiones provocadas por la electrocución.

Investigación judicial en curso

El Fiscal del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, tomó intervención en el caso y dispuso las primeras medidas investigativas. Entre las principales líneas de investigación se analiza si existieron fallas en la instalación eléctrica del domicilio o defectos en el equipo de karaoke utilizado durante la celebración.

Las pericias técnicas serán clave para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.